РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Спортсмены из городского округа Люберцы завоевали 3 медали различного достоинства на первенстве Московской области по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек до 15 лет, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

В Бронницах 29 и 30 июля проходит первенство Московской области по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек до 15 лет.

В первый день соревнований спортсменки округа завоевали 3 медали различного достоинства. В заплывах двоек на дистанции 200 м Мария Говорова заняла первое место, Ульяна Федина - второе. В соревнованиях среди одиночек третье место - у Марии Говоровой.

Все девушки тренируются в секции гребли на байдарках дирекции спортивных сооружений.