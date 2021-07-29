РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июл. В городском округе Мытищи выявили несанкционированные водовыпуски в реку Клязьму, сообщил исполняющий обязанности замглавы администрации муниципалитета Сергей Покатило в своем Instagram-аккаунте.

В четверг Покатило совместно с экологами контрольного управления провел рейд по выявлению несанкционированных водовыпусков вдоль береговой линии реки Клязьмы.

Он уточнил, что в ходе мероприятия удалось не только выявить нарушения, но и на месте пообщаться с жителями, разъяснить необходимость соблюдения требований природоохранного законодательства и недопущения сброса бытовых стоков в водные объекты.