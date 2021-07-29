РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Жители Подольска могут сдать макулатуру в рамках акции «Сдай макулатуру - спаси дерево!» до 16 августа в структурном подразделении «Орбита», сообщается в группе «МУ ДТМ СП «Орбита» г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Структурное подразделение «Орбита» Дворца творчества молодежи проводит акцию «Сдай макулатуру - спаси дерево!», в рамках которой все желающие смогут сдать макулатуру для дальнейшей переработки.

Сдать можно книги, картон, бумагу. Принять участие смогут все желающие бесплатно.