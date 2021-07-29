РИАМО - 29 июл. Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути около ЖК «Солнечная система» в подмосковных Химках будет построен через год, сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин.

Ранее между ЖК «Солнечная система» и «Две столицы» в Химках существовал несанкционированный переход через железную дорогу, по которому жители ходили к торговым центрам и автобусам до станции метро «Ховрино». В целях безопасности по поручению губернатора Андрея Воробьева было решено построить надземный переход.

«Что касается перехода в ЖК «Солнечная система», то в настоящее время заключен контракт, начались работы, идет подготовка. <…> В следующем году переход уже достроим до конца», - сказал Волошин в ходе прямой линии Воробьева с жителями в эфире телеканала «360».

Воробьев поставил перед местными властями задачу информировать жителей о ходе строительства пешеходного перехода.