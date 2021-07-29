РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Сотрудники типографии Подольска попросили проложить тротуар к своему месту работы на Нефтебазовскм проезде, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович встретился с трудовым коллективом типографии «Вмс-Принт» на Нефтебазовском проезде. Отчитался перед избирателями о проделанной работе за прошедшие 5 лет. Сотрудники компании обратили внимание на отсутствие пешеходной зоны возле предприятия. Из-за этого те, кто добираются до работы на общественном транспорте, испытывают неудобства, особенно в осенний и весенний периоды.

«Договорились, что работники предприятия подготовят обращение в администрацию городского округа Подольск о строительстве тротуара, а я со своей стороны как депутат областного парламента буду решать вопрос о включении данного проекта в муниципальную или региональную программу и обеспечении его финансирования в 2022 году. В этом направлении буду работать!» - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что трудящихся важно обеспечить комфортными условиями и вне предприятия.