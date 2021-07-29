РИАМО - 29 июл. В рамках нацпроекта «Образование» в 4-м микрорайоне Фрязина завершают строительство новой школы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик существенно нарастил темпы работ. Сейчас на объекте более 150 рабочих. Завершаются монтаж внутренних инженерных сетей, отделочные работы, ведется благоустройство прилегающей территории», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Школа будет рассчитана на 825 учеников. В трехэтажном здании будут учебные классы, спортзал с душевыми и раздевалками, актовый зал, медкабинет, столовая со своей кухней. Для детей-инвалидов в школе оборудуют лифт. Общая площадь школы – 12,4 тыс. кв. м.

На территории у школы появятся площадки для уроков на открытом воздухе, спорта, отдыха, подвижных игр.

Ввести школу в эксплуатацию планируют в этом году.