РИАМО - 29 июл. Запуск третьего и четвертого направлений Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) планируется в конце 2022 – начале 2023 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы работаем в рамках президентского проекта по развитию МЦД. Первые две линии открыты, следующие будут в конце 2022 года – начале 2023 года, это МЦД-3 и МЦД-4, наземное метро. Что касается подземного, то здесь есть уверенность, что оно дальше все же будет пересекать МКАД и очередная линия появится в районе Рижского шоссе и дальше будет продолжена в сторону Красногорска», — сказал Воробьев в ходе прямой линии с жителями в эфире телеканала «360».

Он отметил, что в Подмосковье также ведется модернизация дорожно-транспортой сети, в том числе в Красногорске.

«Работы дальше будут продолжены, чтобы в скором времени въезды и выезды и само передвижение по Путилкову (входит в состав Красногорска - ред.) были достойными. Мы туда вкладываем большие деньги и мы надеемся, что жители это почувствуют», — заключил Воробьев. ​

Движение по МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск открылось в ноябре 2019 года. Всего в Московском регионе должны запустить пять таких диаметров. МЦД-3 протянется от Раменского до Химок, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного.

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