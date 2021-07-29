РИАМО - 29 июл. На территории Красногорска в Павшинской пойме появится новая школа. К строительству планируется приступить в ближайшее время, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы в этом году получаем участок земли <…> Мы знаем о дефиците (школ – ред.) в Красногорске, в частности в Павшинской пойме, поэтому будем его ликвидировать», - сказал Воробьев в рамках прямой линии с жителями в эфире телеканала «360».

Кроме того, в этом году в регионе завершается реализация проекта строительства школ, построено 65 объектов. В начале осени планируют заложить еще 30.