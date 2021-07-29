РИАМО - 29 июл. В Подмосковье растет популярность велосипедных прогулок. Создание велодорожек является приоритетной задачей для властей региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Велосипедные дорожки раньше отсутствовали вообще. Сейчас это наш приоритетный проект – создание тротуаров и велосипедных дорожек. Мы видим огромный запрос. Будем обязательно информировать о появлении велодорожек в каждом муниципалитете», - сказал Воробьев в рамках прямой линии с жителями в эфире телеканала «360». ​

Ранее министерство благоустройства Подмосковья перечислило самые популярные воломаршруты на территории области. Они находятся в Клину («Клин звучит»), Королеве (Акуловский водоканал), Балашихе (набережная Солнечная) и Солнечногорске (набережная Сенеж).

А наиболее протяженные дорожки для велосипедистов обустроены в Одинцовском округе, Красногорске, Мытищах, Химках и Богородском округе.