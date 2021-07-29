РИАМО - 29 июл. В Подмосковье в рамках программы реновации в первую очередь снесут старые бараки. На их месте построят новые красивые дома, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача разобраться с 2-3-этажными бараками и старыми 5-этажными микрорайонами. Их мы будем сносить. Программа реновации будет идти с обязательным неукоснительным учетом мнения жителей», — сказал Воробьев в рамках прямой линии с жителями в эфире телеканала «360».

Глава региона добавил, что каждый проект нового жилья, построенного на месте снесенных бараков, обязан соответствовать высоким стандартам.

«Мы видим, как непросто эта программа начиналась в Москве, и как сегодня довольны жители, переезжающие в современны, светлые и комфортные квартиры. У нас уже есть первые пилотные проекты – это Раменское, Красногорск и Одинцово, где мы обеспечим другое качество жизни для тех, кто живет в очень старом жилье», — сказал Воробьев.

Для того, чтобы программа стала масштабной, потребуется некоторое время. ​

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает реализацию 5 пилотных проектов расселения аварийного жилья.