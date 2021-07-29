РИАМО - 29 июл. Подмосковье лидирует по количеству призывников, ежегодно в армию призывают 12 тыс. молодых человек из региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочу сказать, что Московская область №1 по количеству призывников. У нас порядка 12 тыс. человек в год призываются. Поэтому наши военкоматы будут соответствовать самым высоким стандартам», - сказал Воробьев в рамках прямой линии с жителями региона в эфире телеканала «360».

Он отметил, что после объезда с министром обороны России Сергеем Шойгу было принято решение о модернизации военкоматов, была разработана дорожная карта.

По его словам, уже сейчас планируется ввести систему, при которой призывники смогут проходить медицинскую комиссию у себя в поликлиниках.​

В четверг Шойгу и Воробьев подписали соглашение о взаимодействии в сфере цифрового обеспечения деятельности военкоматов региона. Всего их в Подмосковье около 30.