РИАМО - 29 июл. Стал известен график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти Московской области в августе 2021 года в городских округах.

В связи с пандемией коронавируса личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи. Время приема: 10:00 – 13:00.

Так, представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 4 августа проведут прием в Волоколамском округе, 9 августа – в Красногорске, 13 августа – в Люберцах, 16 августа – в Наро-Фоминском округе, 20 августа – в Орехово-Зуевском округе, 23 августа – в Павловском Посаде, 27 августа – в Солнечногорске, 30 августа – в Чехове.

Приемные министерства экономики и финансов региона будут работать 6 августа в Дзержинском, 9 августа – в Талдомском округе, 20 августа – в Щелкове, 30 августа – в Краснознаменске.

Представители Главного архивного управления Подмосковья проведут приемы 6 августа в Кашире, 9 августа – в Люберцах, 13 августа – в Можайском округе, 16 августа – в Серпухове, 20 августа – в Ступине, 23 августа – в Чехове, 27 августа – в Дубне, 30 августа – в Реутове.

Приемные комитета по архитектуре и градостроительству области будут работать 4 августа в Красногорске, 9 августа – в Ленинском округе, 13 августа – в Сергиево-Посадском округе, 16 августа – в Серебряных Прудах, 20 августа – во Власихе, 23 августа – в Дзержинском, 27 августа – в Долгопрудном, 30 августа – в Жуковском.

Представители регионального министерства ЖКХ примут жителей Егорьевска 4 августа, Власихи – 6 августа, Лосино-Петровского – 9 августа, Богородского округа – 11 августа, Ленинского округа – 18 августа, Коломны и Озер – 25 августа, округа Пушкинский – 27 августа, Серебряных Прудов – 30 августа.

Приемные Главного управления региональной безопасности Подмосковья будут работать 4 августа в Зарайске, 9 августа – в Егорьевске, 13 августа – в Мытищах, 16 августа – в Солнечногорске, 20 августа – в Чехове, 23 августа – в Бронницах, 27 августа – в Домодедове, 30 августа – в Черноголовке.

Полный график можно посмотреть на официальном портале правительства Московской области: https://mosreg.ru/dokumenty/obrashcheniya-grazhdan/pravila-priema-grazhdan/29-07-2021-14-38-12-grafik-priyema-grazhdan-v-obshchestvennykh-priyemn.