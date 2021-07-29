РИАМО - 29 июл. В Подмосковье в этом году завершается реализация проекта по строительству школ, было построено 65 объектов, в начале осени заложат еще 30, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы этот проект (по строительству школ – ред.) заканчиваем в этом году. Мы построили не 50, а 65 школ, но существует еще потребность, поэтому мы в начале осени заложим следующие 30 школ, которые очень нужны жителям в ряде округов», - сказал Воробьев в рамках прямой линии с жителями региона в эфире телеканала «360».

Он добавил, что также особое внимание в регионе уделяется установке детских площадок.

«Мы делаем детские площадки большие и комфортные. Порядка 400-500 кв. м, где и взрослые могут пообщаться, где безопасность соблюдается. В общем все, чтобы ты мог быть спокойным за своего ребенка. Детям нравятся эти площадки. Мы установили порядка 50 таких больших комплексов», - добавил Андрей Воробьев.​

Ранее губернатор говорил, что в регионе ежегодно растет число детей.