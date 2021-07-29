РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. На улице Генерала Стрельбицкого в микрорайоне Кузнечики Подольска установят 12 комплектов лавочек и урн, сообщили в теротделе администрации округа.

На основании многочисленных обращений жителей микрорайона Кузнечики Подольский комбинат благоустройства начал устанавливать на пешеходной зоне по улице Генерала Стрельбицкого лавочки и урны.

Предварительно подготовили и выложили тротуарной плиткой специальные карманы. Всего установят 12 комплектов лавочек и урн - по 6 на отрезке до разворота и после него. Обслуживать их будет Подольский комбинат благоустройства.

Администрация округа выразила надежду, что новые объекты благоустройства помогут жителям отдохнуть во время прогулки и сделают чище пространство пешеходной зоны.