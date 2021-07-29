РИАМО - 29 июл. Поликлиники Подмосковья станут более комфортными после модернизации. Их оснастят современным оборудованием и укомплектуют специалистами, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы развернули проект, который позволит не только сделать поликлиники современными. Следующие несколько лет мы будем приводить (в порядок – ред.) и форму, и содержание. У нас порядка 500 поликлиник, 170 из них детские, все они будут стандартизированы», — сказал Воробьев в рамках прямой линии с жителями в эфире телеканала «360».

Он добавил, что поликлиники имеют очень удобное расположение.

Глава региона отметил, что медицинские учреждения станут удобнее, в них все «тяжелое оборудование» будет располагаться на первом этаже здания. Также для администрирования будут использоваться современные цифровые технологии. Попасть на прием к узкоспециализированным врачам станет проще, посещение поликлиник станет комфортнее.

Реализацию проекта запустили уже в 5 медицинских учреждениях Подмосковья.