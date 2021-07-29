РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Члены поискового отряда «Герои Неба» из подмосковного Красногорска нашли в лесу в Тверской области останки подбитого советского самолета времен Великой Отечественной войны, сообщил руководитель отряда Андрей Кушнир.

«С 16 по 26 июля 2021 года на территории Зубцовского района Тверской области проведена масштабная поисковая экспедиция на месте падения советского истребителя Як-1», - написал Кушнир на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В экспедиции приняли участие поисковики их Красногорска и Твери.

Впервые в этом месте поисковые работы проводили более 10 лет назад. Тогда достоверно установить номер самолета, имя летчика и обстоятельства боя не представилось возможным.

В нынешнем году за 10 дней поисковых работ с применением тяжелой спецтехники поисковики проложили в лесном кустарнике тропу протяженностью 560 м, произвели выемку грунта порядка 8 м в глубину и 10 м в ширину.

Волонтеры обнаружили и извлекли около 200 фрагментов фюзеляжа, деталей и агрегатов самолета «ЯК-1». На головке гибкого рукава питания левого пулемета ШКАС обнаружили четко читаемый номер 3581, который совпадает с номером самолета 20-го Истребительного полка 203-й Истребительной авиационной дивизии 1-й Воздушной армии Западного фронта, не вернувшегося с боевого задания 17 декабря 1942 года.

Обнаружены немногочисленные, фрагментированные и сильно обгоревшие останки летчика, а также пуговица от форменного обмундирования с изображением звезды, пряжка портупеи и застежка от планшета. Какие-либо документы и парашют летчика не найдены. По архивным документам поисковики предполагают, что в последний бой самолет вел старший сержант Владимир Братусь. Он выполнял задание по прикрытию войск в районе Карамзина, вел воздушый бой с истребителем «Мессершмитт» неприятеля. С боевого задания пилот не вернулся.

«Однако, для подтверждения данной вполне обоснованной версии по самолету и летчику необходимо провести ряд дополнительных архивных исследований в Центральном архиве министерства обороны РФ», - пояснил Кушнир.

В настоящее время проводится основательная архивная работа по проверке вышеуказанной версии о принадлежности самолета, установлению имени летчика и обстоятельств воздушного боя на основании информации, собранной во время поисковой экспедиции.