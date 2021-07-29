РИАМО - 29 июл. В Реутове прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии среди сотрудников ГКУ МО «Мособлпожспас», в номинации «Лучший начальник караула» победу одержал начальник караула пожарно-спасательного поста 203 пожарно-спасательной части Волоколамского территориального управления Артем Худяков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В мероприятии приняли участие представители 14 территориальных управлений региональной противопожарно-спасательной службы.

Соревнования включали в себя несколько этапов. Участники сдавали теоретическую, физическую подготовку и специализированную полосу. Дистанция была сложная, но все элементы пожарным оказались знакомы – это то, с чем им приходится работать в повседневной деятельности: вскрытие дверей, передвижение тяжестей, каких-либо грузов, бег с рукавными линиями и спасение пострадавших.

«Это мои первые соревнования. Мне предложили участие в этом конкурсе буквально за 2 дня до его начала и дали полчаса на раздумье. Я, сколько себя помню, постоянно занимаюсь спортом, поэтому согласился сразу и не пожалел», - рассказал Артем Худяков.