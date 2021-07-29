РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится в первом летнем матче с ХК «Авангард» из Омска 30 июля, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Хоккейный клуб «Витязь» готовится к первому летнему матчу в Балашихе. Дружина Юрия Бабенко на третьей неделе сборов проведет первый контрольный матч 30 июля с ХК «Авангард». Трансляция будет организована омским клубом, ее будут вести силами «Старт продакшн» на YouTube-канале «Авангарда» и на канале «Старт ТВ».

Вход на арену будет доступен болельщикам по QR-коду или ПЦР-тесту.