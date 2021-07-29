РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июл. С 1 августа текущего года на территории городского округа Мытищи будет установлена минимальная заработная плата 15,5 тыс. рублей, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Подписано соглашение №64 между правительством Московской области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области о повышении минимальной заработной платы. Стороны приняли решение установить с 1 августа на территории Московской области минимальную заработную плату в размере 15,5 тыс. рублей.

На территории Мытищ в соответствии с подпунктом 2.4.1 мытищинского трехстороннего (территориального) соглашения между администрацией горокруга, Координационным советом профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Мытищ на 2021-2023 годы, в организациях (кроме организаций, финансируемых из бюджетов и филиалов организаций, территориально находящихся вне территории Московской области) установлен минимальный уровень заработной платы в размере не ниже 1,3 минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением в Московской области.

Таким образом, с 1 августа 2021 года на территории Мытищ установлена минимальная заработная плата в размерах: для организаций бюджетной сферы (кроме организаций, финансируемых из федерального бюджета) - 15,5 тыс. рублей; для организаций внебюджетной сферы (коммерческих организаций) и индивидуальных предпринимателей - 21 150 рублей.

Дополнительную информацию можно получить на горячей линии по вопросам трудового законодательства администрации Мытищ ежедневно (кроме субботы, воскресенья) в период с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефону: 8(495)586-25-12.