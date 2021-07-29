РИАМО - 29 июл. В лечебно-диагностическом комплексе инфекционной клинической больницы №1 начался монтаж фасадов, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что монолитные работы уже завершены, идет монтаж фасадной системы, устройства наружных инженерных сетей.

«Выполняются отделочные работы подземной части объекта, а также монтаж внутренних инженерных систем», – сказал Бочкарев.

Он добавил, что комплекс больницы будет состоять из 3 отдельно стоящих корпусов, объединенных подземным пространством и надземными переходами. Благодаря этому врачи и пациенты будут перемещаться по больнице, не выходя на улицу.

После завершения строительства на прилегающей территории появятся деревья и кустарники, уложат газоны, обустроят пешеходные дорожки.

Заеститель мэра подчеркнул, что больница нужна для госпитализации больных с различными вирусными инфекционными заболеваниями, оказания высококвалифицированной и своевременной медпомощи, диагностики и лечения в амбулаторных и стационарных условиях.

«Больных будут размещать в одноместные индивидуальные боксы мельцеровского типа, которые обеспечивают надежную изоляцию пациентов, поступающих в стационар и тем самым позволят избежать внутрибольничное распространение инфекций», – сказал Бочкарев.

В комплексе предусматривается размещение лечебной, диагностической, хирургической, акушерско-гинекологической служб, с возможностью проведения стационарного лечения, патологоанатомической службы, блока помещений учебных кафедр, административных блоков помещений. Ввести здание в эксплуатацию планируется к концу 2022 года.