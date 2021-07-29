РИАМО - 29 июл. Тестовое голосование в Москве продолжается в четверг, за это время бюллетени получили 77 тыс. пользователей, проголосовали – 75 тыс., сообщается в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Тест проверяет удобство переключения между бюллетенями. В одном из бюллетеней москвичи могут выбрать несколько вариантов ответа, в другом – только один из двух вариантов.

За ходом тестового онлайн-голосования наблюдают внешние эксперты и разработчики. Они проверят готовность системы к бесперебойной работе. Проверку системы на прочность также проведут хакеры. Те, кто смогут ее взломать, получат денежное вознаграждение.

Голосование будет идти до 19:59 30 июля. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно иметь полную учетную запись на портале mos.ru.