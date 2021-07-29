РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июл. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым оценил работы по обустройству тротуара и парковочных мест у железнодорожной станции Салтыковская, сообщает пресс-центр регионального парламента.

«Зимой от жителей поступали многочисленные запросы о том, что территорию вокруг станции необходимо привести в порядок. На сегодня все работы выполнены, в частности, сделан тротуар, оборудованы парковки», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что стоимость работ по благоустройству составила 2,8 млн рублей.

Станция станет остановочным пунктом МЦД-4.

По словам Бынцалова, это часть большой работы по открытию диаметров, которая улучшит транспортное обслуживание для жителей Апрелевки, Реутова, Балашихи.

«Время в пути до Москвы сократится до 13%», - подчеркнул Брынцалов.