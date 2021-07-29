РИАМО - 29 июл. Среднемесячная температура июля 2021 года в столице на сегодняшний день превышает многолетнюю норму на 2,6 градуса. Этот показатель ставит текущий месяц на 6 место по теплу с 1948 года, сообщается на сайте «Метеовести».

Более высокая температура фиксировалась в 1972, 2001, 2002, 2010 и 2011 годах. Однако у текущего июля еще есть шансы подняться на несколько строчек рейтинга по прогнозам.

Месяц в метеорологическом отношении выдался довольно нервный: от аномальной, а иногда и рекордной жары (13 июля, +33,6 градуса) до похолодания. За весь период дождь фиксировался только 8 дней. Это привело к дефициту осадков.

По осадкомеру Москвы было зафиксировано только 35 мм или 37% от нормы осадков. Это 8 место по засушливости после 1972 (16 мм), 1992 (23,3 мм), 1997 (6,0 мм), 2002 (23,8 мм), 2006 (34,5 мм), 2010 (11,9 мм), 2014 (4,0 мм) годов.

Но этот показатель может измениться, так как в пятницу в столице ожидается грозовой дождь с осадками до 10-15 мм за сутки. А вот в субботу вероятность осадков минимальная.

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