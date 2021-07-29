РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. На улице Ткацкой фабрики в подмосковном Красногорске начали ремонт дороги по просьбе местных жителей, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Ремонт внутриквартальной дороги и примыкающего к домам проезда проходит по адресу: Красногорск, улица Ткацкой фабрики, 13.

«В 2019 году, когда мы проводили ремонт дороги общего пользования на улице Ткацкой фабрики, жители внутриквартальной части обратились к нам с просьбой отремонтировать их дорогу. Мы установили, что дорога не на балансе города, было затрачено время на то, чтобы эту дорогу принять и включить в программу 2021 года по ямочному ремонту дорог», - сказал заместитель главы администрации Евгений Владимирский.

Он подчеркнул, что на этой улице потребуется капитальный ремонт зданий конца 19 века. Для этого необходимо проектирование, потому что изменена конфигурация дороги. Реконструкция также коснется и водоотведения.

В перечень ремонтных работ вошли внутриквартальный проезд по улице Ткацкой фабрики и обочина общей протяженностью 350 м.