РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июл. В экоцентре «Чаепитие в Мытищах» на Водопроводной аллее, 1 в 11 часов 31 июля пройдет экскурсия на первый отечественный водопровод, сообщается в Instagram-аккаунте национального парка Москвы и Подмосковья «Лосиный остров».

Экскурсия пройдет от Громового ключа к памятнику промышленной архитектуры «Екатерининский Мытищинский Водоканал». Участников познакомят с историей и природой родного края.

1 августа в 12:00 пройдет семейный квест-приключение. Дети будут расшифровывать секретные карты, отгадывают занимательные ребусы.

Эколого-просветительский центр «Русский быт» закрыт на реконструкцию. Экоцентры «Лосиная биостанция» и «Дендрарий» работают в обычном режиме. На официальном сайте нацпарка можно познакомиться с актуальной информацией об экскурсиях, а также уточнить схему проезда.

Посетителей просят не забывать о необходимости соблюдения мер безопасности при коронавирусе. Записаться можно по телефону: +7(495)323-88-85, по электронной почте: ecotour@elkisland.ru в рабочие дни с 9:00 до 18:00.