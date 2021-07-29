РИАМО - 29 июл. Получить президентскую выплату на ребенка в возрасте от 6 до 18 можно на портале госуслуг, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

«На главной странице можно увидеть раздел «Новые выплаты», самая первая вкладка «К началу учебного года» и автоматически каждому заявитель предоставляется предзаполненный бланк. В нем нужно сверить свои реквизиты, затем нужно нажать кнопку «Подать заявление»», — объяснила Каклюгина в ходе прямой линии губернатора Московской области Андрея Воробьева с жителями в эфире телеканала «360».

Изначально выплата должна была поступить 16 августа, однако решением президента России Владимира Путина ее сместили на 2 августа.

Сумму в 10 тыс. руб на каждого ребенка получат семьи, у которых есть дети школьного возраста от 6 до 18 лет, а также те, кто в этом году только идет в первый класс.

Каклюгина добавила, что в Московской области таких детей насчитывается более 1 млн. На сегодняшний день уже 750 семей подали заявление на получение выплаты.

«Важно отметить, что эту выплату могут получить семьи, в которых есть дети инвалиды. И, соответственно, если он (ребенок – ред.) — в возрасте от 18 до 23 лет и обучается или в интернате, или на дому, точно также через портал госуслуг можно получить выплаты», — отметила Каклюгина. ​

По указу президента РФ, на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет положена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей. На нее имеют право и люди от 18 до 23 лет с инвалидностью, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

Подать заявление на выплату можно через портал госуслуг или лично в территориальном отделении Пенсионного фонда России.

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