РИАМО - 29 июл. Цифровизация значительно упростила жизнь жителей Подмосковья, благодаря ей экономится больше времени, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас максимальное количество услуг можно получить на сайте «Госуслуг». Для этого нужна регистрация, но, если человек испытывает какие-либо трудности, мы выделили в каждом МФЦ специалистов, которые объяснят, как пройти все эти процедуры», — сообщил Воробьев в рамках прямой линии с жителями региона в эфире телеканала «360».​

Реализация государственной программы «Цифровое Подмосковье» началась в Московской области в 2018 году.

В рамках программы планируется перейти на электронную систему взаимодействия с гражданами, ввести электронный документооборот в здравоохранении, использовать информационные технологии в образовании, связи и безопасности.