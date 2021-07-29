РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 июл. К 105-й годовщине основания авиации Военно-морского флота в Центральном музее ВВС в Монине 31 июля пройдет праздничное мероприятие, сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Открытие выставки, посвященной основанию авиации ВМФ, начнется в 10:00. С 11:00 до 17:00 — открытый доступ к кабинам летательных аппаратов Ми-2, Су-24М, Су-7, МиГ-31, Як-38. В 12:00 пройдет торжественная передача самолета-амфибии Ш-2 от кинокомпании 1-2-3 Production в экспозицию музея. 16:00 — праздничный концерт эстрадной группы Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова.

Посещение музея возможно с соблюдением масочного режима и при наличии QR-кода или ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов.