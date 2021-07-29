РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июл. Жители подмосковной Балашихи пожаловались на нашествие крыс у пруда Коровка, в ходе предстоящих работ по благоустройству пруда планируют ликвидировать крысиные норы и высадить растения, отпугивающие грызунов, сообщили «РИАМО в Балашихе» в управлении ЖКХ администрации муниципалитета.

Жительница улицы Струве, 7 рассказала на портале «Добродел» о том, что пруд Коровка кишит крысами. Она отметила, что грызуны практически прыгают прохожим на ноги, и попросила срочно провести дератизацию.

В управлении ЖКХ администрации округа сообщили, что по указанному в обращении адресу регулярно проводится дератизация. После ряда встреч с жителями микрорайона для определения приоритетных вопросов, в том числе борьбы с грызунами, берегоукрепления, очистки пруда и высадки зеленых насаждений, администрацией Балашихи в рамках планируемой реализации проекта «Инициативное бюджетирование» в 2021 году принято решение о проведении работ по благоустройству территории пруда Коровка.

«В настоящее время готовится аукционная документация и экспертиза смет по благоустройству данной территории. В объемы работ заложены в том числе ликвидация крысиных нор и высадка растений, отпугивающих грызунов. Работы начнутся в первых числах сентября 2021 года, окончание всех видов работ - до конца октября 2021 года», - сообщили в управлении.