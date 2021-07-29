РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Котельную и ВЗУ, обеспечивающие теплом и водой жителей ряда улиц в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, могут передать из РЖД в муниципальную собственность, сообщила замглавы администрации горокруга Елена Лобачева.

Глава округа Алексей Спасский провел совещание по вопросу передачи ряда объектов ЖКХ в четверг. В совещании приняли участие руководители профильных направлений администрации, представители ОАО «РЖД».

«Сегодня состоялась встреча по наболевшему вопросу. Это Нахабино, где более 2,5 тыс. жителей улиц Красноармейская, Гражданская, Железнодорожная, Вокзального переулка периодически остаются без воды. За последнюю неделю из 7 дней 5 дней там проводили аварийные работы с отключением воды на час-два», – сказала Лобачева.

Она добавила, что фактически работы проводят специалисты АО «Водоканал». В связи с этим возник вопрос о целесообразности передачи принадлежащих ОАО «РЖД» водозаборного узла и котельной в муниципалитет для дальнейшего содержания, ремонта и приведения в надлежащее состояние.

«На совещании было принято решение – оно согласовано с главой и с представителями РЖД – о передаче данного имущества», – добавила Лобачева.

Она пояснила, что передача планируется в ближайшее время. В течение двух недель объекты обследуют, составят дорожную карту.

«Всего мы предлагаем к передаче 37 объектов, из них 33 – это вода и 4 – тепло. Если говорить о воде, то 7 объектов – водонасосная станция со скважинами и емкостями, остальное – сети, порядка 5 км водопровода, чуть поменьше – канализации», – перечислил начальник Московской дирекции ОАО «РЖД» Владимир Кутлин.

Также к передаче предлагается котельная. По словам Кутлина, она находится в рабочем состоянии, в отличие от водопроводного хозяйства.

После передачи в муниципальную собственность обслуживать объекты будут красногорские предприятия водоканал и теплосеть.