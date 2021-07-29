РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 июл. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области под руководством главного государственного административно-технического инспектора региона Олега Баженова выявили нарушения чистоты и порядка во дворах и на общественных пространствах Балашихи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки детской игровой и спортивной инфраструктуры нарушения были выявлены в микрорайонах: Кучино на улице Лесные Поляны у дома №37; Керамик на улице Свободы, 5. Переполнение урн зафиксировано на улице Лесные Поляны, 37.

Наличие бытовых отходов на участке с зелеными насаждениями выявлено на улицах: Реутовская, 12, корп. 1; Московский бульвар, 7; Быковского, вблизи дома №4.

Наличие смета и сухой листвы на автомобильной дороге было выявлено на улицах Смельчак у домов №№15-17 и Береговой, 5. Ненадлежащее состояние лавочек и наличие смета на территории выявлено на улице Смельчак у дома №3.

Проверка содержания контейнерных площадок и территорий, прилегающих к ним, выявила навалы твердых коммунальных отходов в микрорайоне Салтыковка на улице Октябрьской вблизи дома №97.

«В протокол объезда также внесено поручение провести работы по осмотру экспертами управления экологии и природопользования администрации Балашихи на предмет выдачи разрешения санитарной вырубки, удаления сухостойных деревьев в микрорайоне Керамик на улице Свободы, 1. Провести работы по покосу и убрать скошенную траву предписано на улице Реутовской, 12, корп. 1», - говорится в сообщении.

Порубочные остатки, а также складирование грунта на территории парковочного пространства инспекция выявила в микрорайоне Железнодорожный вблизи дома №14 на улице Новой.

По словам Олега Баженова, администрации горокруга и МБУ «Благоустройство-Балашиха» предписано устранить обнаруженные нарушения.

«Устранение всех выявленных нарушений находится на контроле инспекторов территориального отдела №11 Госадмтехнадзора Московской области, - заключил Баженов.