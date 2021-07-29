РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. С 1 сентября кураторы колледжей в подмосковных Люберцах будут получать доплату в размере 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации округа.

С 1 сентября кураторы учебных групп в колледжах и техникумах будут ежемесячно получать президентскую доплату 5 тыс. рублей. Решение уже утвердили в правительстве РФ.

В прошлом году такую доплату ввели для классных руководителей в школах. В Подмосковье они получают дополнительно 6 тыс. рублей из областного и 5 тыс. рублей из федерального бюджетов.