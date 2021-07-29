РИАМО - 29 июл. Более 2,8 млн жителей Московской области получили прививку от новой коронавирусной инфекции, сообщила заместитель министра здравоохранения Подмосковья Светлана Лазарева.
Она добавила, что в настоящее время в Подмосковье ревакцинировалось 759 человек. Из тех, кто переболел, прививки сделали более 73 тыс. человек.
С начала пандемии в регионе выявили 382 192 случая заражения, выздоровели 311 101 пациент, скончались 7 147 человек.
Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>
Текстовая трансляция
29 ИЮЛЯ
- Более 3 млн доз вакцин от Covid‑19 доступно в Подмосковье. Вакцина различная: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
- Около 2,8 млн жителей Подмосковья сделали прививку от Covid‑19. В регионе работают 368 пунктов вакцинации.
- Губернатор Подмосковья отметил важность ревакцинации от Covid‑19. Андрей Воробьев рассказал, что три раза прошел вакцинацию от Covid‑19.
- Около 88% столичных коммунальщиков вакцинировались от Covid‑19. В Москве продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавируса.
- Коронавирус диагностировали у актера Владимира Стеклова. Врачи оценивают его состояние как средне тяжелое.
- В Подмосковье еще 1 946 человек вылечилось от Covid‑19. С начала пандемии выздоровело 311 101 человек.
- 79 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в настоящее время находятся 512 человек с коронавирусом.
- Еще 5060 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего с начала пандемии вирус побороли 1 351 297 человек.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- За сутки в России зарегистрировали 23 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 325 больных. В Москве - 3 356.
- Названы самые популярные сервисы МФЦ в пандемию Covid‑19. Больше всего обращений было зафиксировано в области кадастрового учета и регистрации прав собственности.
- Около 10 тыс человек вылечили в Covid‑госпитале в парке «Патриот» в Подмосковье. В госпитале работали около 600 врачей и среднего медперсонала.
- Специалист рассказал о точности тестов ПЦР на Covid‑19. У первых образцов она была 55% или 60%.
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