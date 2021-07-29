РИАМО - 29 июл. Детские сады в мини-формате востребованы среди родителей Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, в Московской области ежегодно растет число детей. При этом в некоторых муниципалитетах наблюдается дефицит детских садов.

«Мы строим детские сады и сокращаем дефицит, но нужны быстрые и удобные решения. Мы адаптируем и ремонтируем помещения, и мы видим удовлетворенность (дошкольными учреждениями – ред.)», — сказал Воробьев во время прямой линии с жителями в эфире телеканала «360».

Глава региона добавил, что в этом году число мини-садов станет около 50. В первую очередь они появятся в тех муниципалитетах, где ощущается острая нехватка дошкольных учреждений.

«Мы делаем больше мест, где вы можете оставить ребенка и там он получит надлежащее образование и уход», — уточнил Воробьев.​

Создание мини-садов - это пилотная программа по организации небольших дошкольных учреждений в Московской области. Ранее зампредседателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина говорила о том, что в 2021 году планируют открыть 35 детских мини-садов на три тысячи мест.