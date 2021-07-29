РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. До конца года более 150 многодетных семей городского округа Люберцы получат земельные участки, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В настоящее время 253 многодетным семьям выдаются земельные участки. До конца этого года планируем выдать участки 153 семьям», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что Люберцы вошли в число территорий, которые в 2021 году обеспечили землей наибольшее количество многодетных семей своего округа. Для обеспечения 240 семей в муниципалитет передали 33 га земли на территории городского округа Воскресенск в деревне Муромцево