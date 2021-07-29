РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Жители городского округа Люберцы могут зарегистрировать свой дом по «дачной амнистии» на приаэродромной территории без разрешений и экспертиз, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Теперь собственники индивидуальных жилых домов и объектов бытовой недвижимости на землях, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства для собственных нужд, индивидуального жилищного строительства, строительства гаражей для собственных нужд в Люберцах могут обратиться за регистрацией права собственности в рамках «дачной амнистии» без получения согласования с аэропортом и экспертизы Роспотребнадзора», - сказал заместитель главы администрации муниципалитета Андрей Сыров.

Для регистрации дома или строения в приаэродромной зоне потребуется копия свидетельства (выписки из ЕГРН) о правах на землю, технический план, заполненная декларация на объект недвижимости. За регистрацией объекта жилого назначения можно обратиться повторно.

В Московской области федеральными структурами активно проводится работа по установлению приаэродромных территорий, после чего будут введены ограничения на строительство.