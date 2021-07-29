РИАМО - 29 июл. Привитым гражданам необходимо ревакцинироваться спустя полгода после первой прививки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я тоже сделал третью прививку, спустя 6-8 месяцев мои антитела упали. Сейчас, после третьей, их количество высокое. Все мои близкие, которые делали прививки в конце прошлого года, в начале этого также сделали прививку, чтобы поднять (число – ред.) антител и быть защищенным», — сказал Воробьев в рамках прямой линии с жителями в эфире телеканала «360».

Воробьев отметил хорошие темпы вакцинации и поблагодарил врачей за их усердный труд.

​В Московской области доступна повторная вакцинация от коронавируса. Сделать ее можно во всех пунктах вакцинации региона.

В регионе работает порядка 370 пунктов вакцинации - в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, СНТ. Ревакцинацию можно пройти через 6 месяцев после первой вакцинации. Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись.

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Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

- Коронавирус диагностировали у актера Владимира Стеклова. Врачи оценивают его состояние как средне тяжелое.

- В Подмосковье еще 1 946 человек вылечилось от Covid‑19. С начала пандемии выздоровело 311 101 человек.

- 79 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в настоящее время находятся 512 человек с коронавирусом.

- Еще 5060 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего с начала пандемии вирус побороли 1 351 297 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 23 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 325 больных. В Москве - 3 356.

- Названы самые популярные сервисы МФЦ в пандемию Covid‑19. Больше всего обращений было зафиксировано в области кадастрового учета и регистрации прав собственности.

- Около 10 тыс человек вылечили в Covid‑госпитале в парке «Патриот» в Подмосковье. В госпитале работали около 600 врачей и среднего медперсонала.

- Специалист рассказал о точности тестов ПЦР на Covid‑19. У первых образцов она была 55% или 60%.