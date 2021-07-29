РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 июл. Благотворительную акцию в поддержку маленького Саши Веселова, страдающего спинальной мышечной атрофией, пройдет в подмосковном Красногорске 1 августа, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

Благотворительная акция в поддержку Саши Веселова пройдет 1 августа с 15:00 до 20:00 в ЖК «Изумрудные холмы» по адресу: Красногорск, бульвар Космонавтов, дом №1, памятник участникам ВОВ.

В поддержку мальчика можно сдать макулатуру: картон, книги, газеты, журналы, тетради, листовки, офисную бумагу. Отсортированная макулатура приветствуется.

Нельзя сдать чеки и кассовые ленты, обои, втулки, одноразовую бумажную посуду, яичные лотки.

Участников ждут лотерея с призами, веселая атмосфера, шарики и многое другое.

Можно прийти и интересно провести время всей семьей.

Все вырученные средства от акции будут направлены на счет Саши Веселова для скорейшего достижения главной цели – получения укола Zolgensma.

Стоимость препарата, который может излечить ребенка от смертельно опасного заболевания, – около 150 млн рублей. В Instagram-аккаунте Саши сообщается, что по состоянию на 27 июля собрали 9% от этой суммы – 13,6 млн рублей.