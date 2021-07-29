РИАМО - 29 июл. После проверок газовых компаний в Подмосковье ввели стандартизацию и установили цены на обслуживание газового оборудования, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На основании закона и мер безопасности если у вас дома стоит плита, котел и соответственно бойлер, то соответственно газовое оборудование считается опасным и должно регулярно проходить тестирование, проверку. Но мы обнаружили, что почти из 700 компаний работают добросовестно очень немногие. Об этом нам говорили жители из разных муниципалитетов, и мы провели серьезную проверку, и стандартизировали эту услугу. Если у вас дома есть плита, то вы будете платить на уровне 85 рублей, если бойлер – это 200 рублей и котел – еще порядка 100-140 рублей», - сказал Воробьев в рамках прямой линии с жителями в эфире телеканала «360».

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов отметил, что документ, регулирующий цены на газовое обслуживание, носит рекомендательный характер и не все компании следуют ему. «Мособлгаз» вписывается в ценовую политику. ​

Ранее в Подмосковье утвердили стандартный перечень работ и их периодичность при проведении техобслуживания и ремонта внутриквартирного газового оборудования для всех специализированных газовых организаций.

Еще установлена система постоплаты за техобслуживание газового оборудования в квартирах, когда жители будут платить только после того, как к ним придут специалисты газовой компании.

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