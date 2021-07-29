РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. С 1 августа размер минимальной заработной платы составит 15,5 тыс рублей, предприниматели Люберец могут присоединиться к соглашению. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соглашение о минимальной заработной плате было подписано 20 июля между правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей региона.

Указанным соглашением с 1 августа для работников на территории Московской области, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, устанавливается минимальная заработная плата в размере 15,5 тысячи рублей. Подмосковные работодатели, которые не участвовали в заключении соглашения, могут присоединиться к нему.