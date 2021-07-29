РИАМО - 29 июл. С 1 августа пилотный проект по внедрению льготного проезда в коммерческих маршрутах будет действовать в пяти муниципалитетах Подмосковья, но его планируют распространять и дальше, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«У нас большой, справедливый запрос на то, чтобы на коммерческих маршрутах могли ездить льготные категории граждан, и мы первые пять таких территорий муниципалитетов включили и, соответственно, там без каких-либо ограничений уже в коммерческих маршрутах могут ездить наше старшее поколение. Когда начнется соответственно школа, университет - студенты буду пользоваться этим», - сказал Воробьев во время прямой линии с жителями в эфире телеканала «360».

Он добавил, что льготы начали действовать в рамках пилотного проекта в тех округах, где было больше всего жалоб по данному вопросу – это Одинцово, Наро-Фоминск, Люберцы, Ленинский и Чеховский городские округа.

Жители пяти городских округов Подмосковья смогут пользоваться льготами при проезде на коммерческих автобусных маршрутах. Проект стартует по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В Подмосковье более 2,1 тыс. маршрутов, практически каждый 3-й – коммерческий. Порядка 3,5 млн жителей пока не могут воспользоваться льготами и скидками на проезд.

Льготный проезд и скидки будут доступны на 145 коммерческих маршрутах для 800 тыс. жителей Подмосковья.