РИАМО - 29 июл. Необычные блюда можно будет попробовать на 18 площадках ярмарок в Москве. Так, покупатели смогут приобрести винегрет с бутонами одуванчиков, джем из бекона, японское пирожное моти и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ярмарки сейчас организованы на 125 площадках. Там можно купить свежую фермерскую продукцию. Проект «Лето в городе» поддержит московских рестораторов.

Необычные десерты будут готовить 50 заведений общепита. Только мороженого и варенья – свыше 200 видов.

К услугам посетителей представлены не только российские блюда, но и блюда Англии, Бельгии, Испании, Италии, Турции, Японии. Это возможность окунуться в их традиции, познакомиться поближе с культурой и открыть для себя новые уникальные и неповторимые блюда.

Одним из самых крупных участников ярмарки станет ресторанный холдинг, который насчитывает в Москве 13 проектов. Он приготовит свежие и вкусные морепродукты, блюда на гриле, кондитерские изделия и разнообразные напитки.