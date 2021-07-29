РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июл. МФЦ городского округа Мытищи принял участие в проекте по реализации мер активной политики занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ.
Проект по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, получивших или получающих общее образование и проживающих на территории Подмосковья, успешно проходит в МФЦ Мытищ. Вопросы трудоустройства и занятости молодежи, а также содействие их трудовой адаптации в будущем имеют существенное значение в направлении государственной социальной политики.
Проект в МФЦ Мытищ проходит в несколько этапов, на текущий момент по данной программе было трудоустроено 7 человек. В круг обязанностей входит знакомство с деятельностью многофункционального центра и соблюдение внутреннего трудового распорядка, работа с документами и оргтехникой, выполнение различных поручений и знакомство с программами в рамках работы отдела обработки документов и заключенного трудового договора.
«Я узнала об этой возможности в центре занятости, когда решила поискать какую-то подработку на летние каникулы. Мне предложили наш МФЦ и я решила попробовать. Мне кажется, это отличный шанс посмотреть, что такое МФЦ изнутри, что должен знать и уметь человек, когда приходит сюда на работу, да и в любое другое учреждение. Это полезный и интересный опыт для меня, независимо от того, куда я пойду работать в будущем», - омтетила 15-летняя Карина Стрепетова.
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