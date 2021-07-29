РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Дорожные знаки «Тупик» установят на съездах на улицу Володарского в подмосковном Подольске, сообщили в пресс-службе администрации округа.

По результатам заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения городского округа Подольск было принято решение об установке декоративных вазонов между домом №3 по улице Свердлова и домом №4 на улице Большой Серпуховской.

Комитету по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации было поручено провести работы по установке дорожных знаков «Тупик» при съезде с улице Свердлова на улицу Володарского, а ГБУ МО «Мосавтодор» рекомендовано установить дорожный знак «Тупик» при съезде с улицы Большой Серпуховской на улицу Володарского.