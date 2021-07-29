РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 июл. Жители многоквартирного дома в Подольске попросили представителей власти принять меры к своей соседке, которая постоянно шумит и выбрасывает из окна квартиры мусор и предметы обихода, они могут нанести травмы прохожим, сообщил депутат горсовета Максим Круглов.

К депутату обратился житель дома №10 на улице Веллинга, который обеспокоен ситуацией в подъезде. На протяжении длительного времени в одной из квартир проживает гражданка, поведение которой вызывает у соседей дискомфорт и опасения за свое здоровье. Круглов вместе с помощниками депутата горсовета Алексея Батина встретился с жителями дома и племянницей гражданки.

«Постоянные всплески агрессии, громкий и неприятный шум, выбрасываемый из квартиры мусор и различные предметы обихода, которые могут привести к травмам, - все это не дает спокойно жить многим жителям дома. Пообщавшись с разными представителями сторон конфликта, убедился, что возмущение соседей не беспочвенно. Обсудили возможные пути решения и договорились о взаимодействии», - написал Круглов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что регулярные нарушения общественного порядка нужно пресекать.