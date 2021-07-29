РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июл. В детском саду «Чебурашка» в подмосковных Мытищах провели урок пожарной безопасности, сообщается в Instagram-аккаунте ОНД И ПР по горокругу.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Мытищи в рамках профилактических мероприятий продолжают вести уроки безопасности в общеобразовательных учреждениях.

В МБДОУ 41 «Чебурашка» инспектор в доступной форме рассказала детям правила поведения в случае пожара, чем опасны игры с огнем и их последствиях, а также напомнила телефон экстренной службы. Ребята приняли активное участие в викторине на пожарную тематику, примеряли боевую одежду пожарного и посмотрели научно-познавательный фильм.

Уроки безопасности позволяют выработать у ребят с малых лет прочные знания в области пожарной безопасности, которые обязательно им пригодятся в жизни и будут полезными при возникновении нештатной ситуации.