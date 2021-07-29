РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 июл. В Мытищинской картинной галерее 25 и 26 августа состоится открытие двух художественных выставок, сообщается в Instagram-аккаунте галереи.

На смену экспозиции Адриана Диаса «Безмолвные души» придут сразу две выставки ко Дню городского округа.

25 августа состоится открытие выставки художника пейзажиста Сергея Чертова. А уже на следующий день — 26 августа откроется выставка преподавателей факультета изобразительных искусств и народных ремесел Московского государственного областного университета.

Август не может пройти без онлайн активности — с 18 по 22 августа в сторис галереи пройдет онлайн-марафон, в котором расскажут о русских пейзажах. Также до 22 августа можно посетить выставку «Безмолвные души». А в течение всего месяца проходит выставка Андрея Полюшенко, посетить которую можно только с экскурсией.