РИАМО - 29 июл. Готовность станции «Новаторская», которая будет располагаться на юге Большой кольцевой линии, построена на 90%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, монолитные работы там почти подошли к концу, устройство основных конструкций завершено на 99%.

«На сегодняшний день готовность станции оцениваем как очень высокую», — сказал Бочкарев.

Он добавил, что прилегающая территория около станции будет благоустроена. Там уложат асфальт, выполнят гранитное мощение и разобьют газоны.

«Будет восстановлена проезжая часть улицы Новаторов и улицы Удальцова, а для остановки общественного транспорта обустроят заездные карманы», – добавил Бочкарев.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов, в рамках строительства этой станции эскалаторы смонтированы в полном объеме, а также проведена их обкатка.

«Полностью смонтировано оборудование тягово-понизительной подстанции, завершено устройство жесткого основания тоннелей и верхнего строения пути на перегоне «Новаторская» – «Воронцовская». Архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны и монтаж инженерных систем находятся в высокой степени готовности», – добавил Юрий Кравцов.

28 июля мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Новаторская» Большой кольцевой линии, отметив, что крупнейший проект метростроения Москвы реализуется хорошими темпами – общая строительная готовность метрокольца превысила 80%.

«Таким образом, уже до конца этого года две трети большого подземного кольца метро Москвы будет построено», – сказал Сергей Собянин.

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