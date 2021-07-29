РИАМО - 29 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев показывает пример грамотной работы в соцсетях, наполняя свои аккаунты качественным и интересным для жителей контентом, сообщил РИАМО политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Ранее АНО «Диалог Регионы», которая курирует работу губернаторов в соцсетях, составила рейтинг глав субъектов РФ, основанный на их работе в соцсетях и реакции на жалобы жителей. Глава Подмосковья Андрей Воробьев стал одним из лидеров рейтинга. Его модель работы назвали примером для других губернаторов.

«Я знаю, как много усилий прилагает Андрей Юрьевич для выстраивания системы обратной связи с жителями области. Я знаю, как живо он интересуется происходящим в соцсетях. Я знаю, что он активно там присутствует. <…> Самое главное - контент. Что касается контента, того, чем губернатор заполняет соцсети, я думаю, что это как раз адекватно запросам аудитории», - сказал Калачев.

По его словам, Воробьев наполняет свои аккаунты интересной и полезной для жителей информацией, а также контентом, который раскрывает его с неофициальной, человеческой стороны.

«И если в чем-то другие главы могут на него ориентироваться, то, я думаю, в части контента. Вы прекрасно понимаете, что присутствуя в соцсетях, можно не только завоевывать умы и сердца, можно быть раздражителем. Это зависит от того, чем вы соцсети наполняете. У Воробьева на самом деле все органично, все к месту, все интересно. В части работы с контентом, я думаю, с него можно брать пример», - заключил политолог.