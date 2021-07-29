РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 июл. Депутат Госдумы Сергей Пахомов пообщался с журналистами и блогерами из подмосковного Королева, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В четверг Пахомов в неформальной обстановке ответил на вопросы блогеров и журналистов подмосковного Королева. Участников встречи интересовали подробности работы депутата, его увлечения в свободное время, жизненная позиция и принципы.

«Я всегда следую принципу, что каждый день нужно узнавать что-то новое, делать шаг вперед, помимо своих обязанностей. Человек развивается, когда что-то узнает, поэтому стараюсь много читать, смотреть фильмы, как документальные, так и художественные», - сказал Пахомов.

Депутат ответил на вопросы, волнующие жителей Королева, принял предложения и часть вопросов пообещал решить. Так, в городе активно решается вопрос второй смены в школах, возводятся пристройки, строятся новые учебные заведения.

Депутат рассказал о своей странице в Instagram, о приеме жителей, об обучении чиновников и о том, как ведется работа над законопроектами.